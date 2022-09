Koningspaar brengt streekbezoek aan Brabantse Peel

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen later deze maand een streekbezoek aan de Peel in Noord-Brabant. Op 15 september gaat het paar naar de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Helmond, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag aangekondigd.

Het bezoek staat in het teken van onder meer ontwikkelingen in natuurbehoud, de toekomst van de agrarische sector en innovatief ondernemen. Ook wordt stilgestaan bij de invloed van corona op het in 2020 zwaar getroffen gebied. Zo spreken Willem-Alexander en Máxima in Gemert-Bakel met zorgmedewerkers, een voormalige coronapatiënt, nabestaanden van coronaslachtoffers en andere betrokkenen over hun ervaringen tijdens de pandemie.

De Peel is sinds woensdag in het nieuws vanwege een grote natuurbrand in de regio. Door het vuur is een gebied van zo’n 40 hectare verwoest. Het koninklijk paar bezoekt het nabijgelegen natuurgebied de Deurnsche Peel. Volgens de RVD wordt op dat moment ook stilgestaan bij de natuurbranden in de regio.