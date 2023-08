Koningspaar brengt streekbezoek aan de Gelderse Vallei

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen donderdag een streekbezoek aan de Gelderse Vallei. Het paar start de regionale rondreis in Nijkerk en sluit het na stops in Barneveld, Scherpenzeel, Bennekom en Ede af in Wageningen. De rode draad tijdens het bezoek zijn veranderingen in de streek.

Het koningspaar begint de dag met een wandeling over het Appelpad in Nijkerk. Het kilometers lange klompenpad deed eeuwenlang dienst als onder meer kerk- en jaagpad, maar is nu een wandelroute voor natuurliefhebbers geworden. De koning en koningin horen er meer over het pad en de omgeving.

In Barneveld gaat het koningspaar langs bij het Poultry Expertise Centre, een samenwerkingsverband binnen de pluimveesector. De koning en koningin gaan er onder meer in gesprek met pluimveehouders over uitdagingen waar de sector mee te maken heeft. Ook komen de sociale en psychologische effecten van de actuele problematiek in de sector aan de orde.

Eerste werkbezoek

In Scherpenzeel spreekt het koningspaar met vrijwilligers van diverse initiatieven om ontmoeting te stimuleren en in Ede bezoeken ze de nieuwbouwwoningen op het voormalige ENKA-terrein. In Bennekom gaan ze langs bij DVO, een van de grootste korfbalverenigingen van Nederland. Het bezoek wordt afgesloten bij de Universiteit van Wageningen, waar gesproken zal worden over voedselproductie van de de toekomst.

Het streekbezoek is het eerste officiële werkbezoek dat het koningspaar aflegt na de zomervakantie. Koningin Máxima was maandag en dinsdag voor de VN in New York en koning Willem-Alexander bracht woensdag al een werkbezoek aan de douane in Vlissingen. Afgelopen weekend waren ze ook samen met de prinsessen Alexia en Amalia bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort, maar dat was privé en gold niet als een officieel bezoek.