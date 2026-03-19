Koningspaar brengt werkbezoek aan Verenigde Staten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen in april een werkbezoek aan de Verenigde Staten. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdagochtend.

Het koningspaar reist van maandag 13 tot en met woensdag 15 april naar Philadelphia in de staat Pennsylvania, Miami in de staat Florida en Washington D.C.

Tijdens het bezoek aan Washington D.C. worden Willem-Alexander en Máxima begeleid door minister-president Rob Jetten. In Pennsylvania ligt dit in handen van minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen en in Florida door minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma.

Het bezoek markeert volgens de RVD “de sterke bilaterale relatie en historische banden tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten.”