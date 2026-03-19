Koningspaar dineert en overnacht in Witte Huis

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima treffen tijdens hun bezoek aan de Verenigde Staten de Amerikaanse president Donald Trump. Op uitnodiging van de president dineert en overnacht het koningspaar in het Witte Huis in Washington. Dat licht de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag toe.

“Tijdens de NAVO-top in juni vorig jaar heeft president Trump overnacht op Paleis Huis ten Bosch. De president heeft daaropvolgend het koninklijk paar uitgenodigd voor een diner en overnachting in het Witte Huis, wanneer zij weer in de VS zouden zijn. Daarom doen zij nu ook Washington aan”, aldus de RVD.

Trump was onder de indruk van zijn logeerpartij op het paleis. De president zei destijds “heerlijk” te hebben geslapen. “Het huis is prachtig.”

Ook minister-president Rob Jetten vergezelt het koningspaar volgende maand tijdens het diner in het Witte Huis.

Donderdagochtend werd bekend dat het koningspaar van maandag 13 tot en met woensdag 15 april voor een werkbezoek afreist naar Philadelphia in de staat Pennsylvania, Miami in de staat Florida en Washington D.C.