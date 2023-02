Koningspaar dit jaar weer actief tijdens NLdoet

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima komen dit jaar weer in actie tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Het koningspaar gaat op vrijdag 10 maart samen met vrijwilligers aan de slag om de aanliggende tuin van een buurthuis klaar te maken voor een nieuw plantseizoen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag.

NLdoet vindt dit jaar plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. Op bijna 7000 plekken in Nederland kan iedereen dan op een laagdrempelige manier kennismaken met vrijwilligerswerk en ervaren hoe het is om iets voor een ander te doen. Het is voor de negentiende keer dat NLdoet plaatsvindt.

De vrijwilligersactie wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermheer en -vrouw van de organisatie die zich inzet voor een betrokken samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand er alleen voor staat.