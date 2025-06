Koningspaar en Alexia verrassen in Rotterdamse shoarmazaak

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Alexia hebben vrijdagavond gegeten in een Rotterdamse shoarmazaak. Aan het AD vertelt Yakup Gunbulut, de zoon van de eigenaar, dat het drietal tijdens de drukke avondspits ineens onaangekondigd in de rij stond.

“Hij kwam zó binnengelopen met Máxima en Alexia. Heel spontaan”, vertelt Gunbulut aan de krant. De zoon was op dat moment niet in de zaak, maar sprak erover met zijn vader, die de royals hielp. “Volgens mijn vader waren de mensen van het koningshuis heel sympathiek en relaxed. Ze waren er echt in hun vrije tijd.”

Op het moment dat het koningspaar en hun middelste dochter arriveerden, was het spitsuur en dus erg druk in de zaak, maar dat leek de familie niet af te schrikken. “Ondanks de drukte heeft hij netjes gewacht. Wat eigenlijk best gek is: hij is gewoon de koning van het land”, aldus Gunbulut.

Kapsalon

Gunbulut deelt ook dat de koning een kapsalon bestelde. De versie van de zaak in de drukbezochte Witte de Withstraat zou al jarenlang de beste van de stad zijn, schrijft het AD. “Hij wilde de authentieke, originele kapsalon waar wij bekend om staan. Met een colaatje erbij.”

Op videobeelden van het bezoek, die online worden gedeeld, is te zien dat de koning tijdens het bezoek een blauw petje droeg. Hoewel het een privébezoek betrof, nam hij wel de tijd om met het personeel op de foto te gaan. “In de twintig minuten dat ze in de zaak waren, is de koning met iedere werknemer op de foto geweest. Het was een hele eer”, zegt Gunbulut.