Koningspaar en Amalia arriveren in Luxemburg voor troonswisseling

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn aangekomen in Luxemburg om de Luxemburgse troonswisseling bij te wonen. Het drietal werd bij het groothertogelijk paleis opgewacht door groothertog Henri en zijn vrouw groothertogin Maria Teresa.

De Nederlandse afgevaardigden, die met applaus werden ontvangen door het publiek, arriveerden kort nadat koning Filip, koningin Mathilde en hun oudste dochter prinses Elisabeth waren aangekomen. Het Nederlandse en Belgische koningshuis zijn de enige buitenlandse royalty die vrijdag aanwezig zijn.

Henri doet na bijna 25 jaar afstand van de troon en maakt plaats voor zijn zoon Guillaume.