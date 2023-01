Koningspaar en Amalia komen aan op Bonaire

De officiële kennismaking van de 19-jarige prinses Amalia met het Caribisch deel van Nederland gaat vrijdag beginnen. Samen met haar ouders koning Willem-Alexander en koningin Máxima komt de Prinses van Oranje vrijdagmiddag lokale tijd aan op het vliegveld van Bonaire.

Bonaire is het eerste eiland dat het koninklijk gezelschap bezoekt. Vanaf daar reizen ze naar Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Dat ‘eilandhoppen’ doen ze met het vliegtuig. Behalve van Aruba naar Curaçao: dan varen het koningspaar en de prinses mee met Zr.Ms. Holland, een patrouilleschip van de Koninklijke Marine.

Verder staat de reis, die van 27 januari tot en met 9 februari duurt, voornamelijk in het teken van het slavernijverleden, de bewoners, de cultuur en natuurbehoud. Zo bezoekt het gezelschap onder meer Landhuis Knip, de voormalige plantage waar in 1795 de slavenopstand begon, en een voormalige suikerplantage. Op Sint-Maarten wordt aandacht besteed aan de opbouw van het eiland na de verwoestingen door orkaan Irma in september 2017.

Koning Willem-Alexander maakte in 1987 zo’n zelfde reis op 18-jarige leeftijd, toen hij nog prins was. Dat deed hij samen met zijn ouders, toenmalig koningin Beatrix en prins Claus. Een paar jaar later, in 1992, maakten Beatrix en Claus zo’n zelfde reis van twee weken, maar dan ook met jongere zoons Friso en Constantijn.