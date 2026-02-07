Koningspaar en Amalia moedigen Nederlandse schaatsers aan

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia hebben bij de Olympische Winterspelen in Milaan de Nederlandse schaatsers aangemoedigd bij de 3000 meter. Een Nederlandse medaille bleef echter uit. Joy Beune eindigde als vierde, net buiten het podium.

Het goud ging naar de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Zilver was voor de Noorse Ragne Wiklund, terwijl het brons werd gewonnen door de Canadese Valérie Maltais. De Nederlandse Marijke Groenewoud eindigde als achtste en Marrit Conijn als negende.

Voorafgaand aan het schaatsen brachten de Oranjes een bezoek aan het olympisch dorp. Ook woonden zij een brunch bij met 36 Nederlandse medaillewinnaars in het TeamNL Huis. Daarnaast gingen Willem-Alexander en Amalia op de foto met dweilorkest Kleintje Pils.