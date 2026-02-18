Koningspaar en Amalia ontvangen medaillewinnaars Winterspelen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia ontvangen volgende dinsdag sporters die een medaille hebben gewonnen tijdens de Olympische Winterspelen op Paleis Noordeinde in Den Haag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag gemeld.

Voorafgaand aan de ontvangst op Paleis Noordeinde is er een huldiging voor de medaillewinnaars en hun coaches in de Glazen Zaal. Daar spreken de minister-president, de minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport en chef de mission Carl Verheijen hen toe.

Het koningspaar en Amalia hebben eerder toegekeken bij verschillende evenementen met Nederlandse sporters op de Olympische Winterspelen. Zij waren ook aanwezig bij de openingsceremonie.

Tot nu toe hebben de Nederlandse sporters op de Olympische Winterspelen in Milaan dertien medailles gewonnen. Het gaat om zes gouden, zes zilveren en een bronzen medaille.