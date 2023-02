Koningspaar en Amalia sluiten bezoek aan Sint Eustatius af

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia hebben woensdag aan het eind van de middag hun bezoek aan Sint Eustatius afgesloten met een bezoek aan een culturele manifestatie. Eind van de middag vloog het gezelschap weer terug naar Sint Maarten, waar de Oranjes verblijven. Donderdag is de laatste dag van het programma: een bezoek aan Saba.

De culturele manifestatie stond in het teken van het slavernijverleden, cultureel erfgoed en een blik op de toekomst. Op muziek langs de route gooiden het koningspaar en de prinses voor de zoveelste keer dit kennismakingsbezoek de heupen los.

Eerder op de dag gingen Amalia en het koningspaar nog naar een basketbaldemonstratie van kinderen. Zelf een balletje meespelen zat er niet in: het gezelschap bleef rustig langs de lijn zitten en praatte na afloop even met de spelers. Ook kregen ze te horen over natuurbehoud op het eiland en spraken ze met lokale boeren.