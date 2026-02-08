Koningspaar en Amalia steunen schaatsers bij de 5000 meter

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia hebben bij de Olympische Winterspelen in Milaan de Nederlandse schaatsers op de 5000 meter gesteund vanaf de tribune. In het Milano Ice Park werd gestreden om de medailles, maar Nederland bleef buiten de prijzen. De beste Nederlandse klassering was een zevende plaats voor Chris Huizinga.

De overwinning ging naar de Noor Sander Eitrem. Zilver was voor de Tsjechische schaatser Metoděj Jílek en het brons ging naar de Italiaan Riccardo Lorello. Naast Huizinga kwamen ook Stijn van de Bunt en Marcel Bosker namens TeamNL in actie, zij eindigden als negende en elfde.

Ook andere koninklijke toeschouwers waren aanwezig. De Noorse koning Harald en koningin Sonja zaten op de tribune om de Noorse schaatsers aan te moedigen. Eerder deze Spelen woonden Willem-Alexander, Máxima en Amalia al meerdere wedstrijden bij en brachten zij een bezoek aan het olympisch dorp en het TeamNL Huis.