Koningspaar en Amalia welkom geheten bij Winterspelen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn voorafgaand aan de openingsceremonie van de Winterspelen eerst ontvangen op het presidentieel paleis in Milaan. Daar werden ze verwelkomd door de Italiaanse president Sergio Mattarella, zijn dochter Laura en de Italiaanse premier Giorgia Meloni.

Op het presidentieel paleis was een bijeenkomst voor de staatshoofden en regeringsleiders van de landen die deelnemen aan de Spelen. Ook verschillende andere Europese koningshuizen waren vertegenwoordigd. Zo waren namens de Britten prinses Anne en haar echtgenoot Timothy Laurence aanwezig en prins Albert namens Monaco.

Willem-Alexander, Máxima en Amalia werden later, tijdens de openingsceremonie, ook gefotografeerd in het stadion. De drie hadden voor de gelegenheid dikke oranje winterjassen aan.

Koning Willem-Alexander is uitgenodigd voor de Spelen als erelid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).