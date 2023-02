Koningspaar en Amalia zien renovatie luchthaven Sint-Maarten

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia hebben maandag een rondleiding gekregen over Princess Juliana International Airport van Sint-Maarten, dat gerenoveerd wordt vanwege orkaan Irma in 2017.

Door de orkaan raakte de terminal van het vliegveld voor een groot deel verwoest. Mede vanwege het economische belang van het vliegveld voor Sint-Maarten en de regio, wordt het vliegveld hersteld door het Trustfonds Wederopbouw Sint-Maarten. De reconstructie is in 2021 begonnen en zou volgens de planning in 2024 af moeten zijn.

Tijdens het bezoek kreeg de koning de vraag wanneer prinses Amalia een ‘eigen’ vliegveld zou krijgen. Er is immers al eentje van koningin Juliana op Sint-Maarten en op Aruba heet de luchthaven Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Daarop zei de koning lachend dat hij eerst wel zou willen dat er een vliegveld naar hem wordt vernoemd.

Maandagochtend lokale tijd kwamen de Oranjes aan op het vliegveld van Sint-Maarten, na een vlucht met de koning als copiloot vanaf Curaçao. Na het bezoek aan de luchthaven brachten ze een bezoek aan de hulp- en rampenbestrijdingsdienst van het eiland.

Sint-Maarten is de vierde bestemming van de kennismakingsreis van de 19-jarige prinses Amalia met het Caribisch deel van Nederland. Eerder bezochten zij en het koningspaar al Bonaire, Aruba en Curaçao. Later deze week volgen Sint-Eustatius en Saba.