Koningspaar en Beatrix in Doetinchem voor Koningsdagconcert

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix hebben maandagavond in Doetinchem het jaarlijkse Koningsdagconcert bijgewoond. Het muzikale evenement vond plaats in het Amphion Theater. Ook prins Constantijn en prinses Laurentien waren aanwezig.

Het concert werd bijgewoond door publiek dat betrokken is bij de organisatie van de viering van Koningsdag in Doetinchem en bij muziek en het muziekonderwijs in de Achterhoek. Onder anderen zangeres Emma Luca, singer-songwriter Shishani, pianist Caspar Vos en zangeres Dorona Alberti traden op.

De leden van het koninklijk huis namen maandagavond de tijd om in gesprek te gaan met de muzikanten. De koning sprak hen ook toe.

Het Koningsdagconcert vindt traditiegetrouw plaats in de maand voorafgaand aan Koningsdag. Het Koningsdagconcert wordt uitgezonden op zaterdag 26 april om 20:30 uur op NPO 2.