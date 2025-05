Koningspaar en Beatrix roemen overleden veteraan Max Wolff

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix hebben gereageerd op het overlijden van Max Wolff, de laatst levende Nederlandse veteraan van de invasie van Normandië die op 99-jarige leeftijd is overleden. Zij herdenken Wolff “met dankbaarheid en respect”, valt te lezen in een verklaring.

“Als Joodse Nederlander kende hij de verschrikkingen van oorlog en vervolging van zeer nabij”, schrijven het koningspaar en de prinses. “Hij liet zich niet intimideren en vocht actief mee voor onze vrijheid. Zijn moed en verantwoordelijkheidsgevoel blijven in onze herinnering.”

Wolff was de laatst levende Nederlandse Normandië-veteraan. Hij werd in 1944 lid van de Prinses Irene Brigade. Niet veel later werd hij uitgeleend aan het British Royal Engineers Corps, waar hij werkte als tolk. Hij nam deel aan de bevrijding van Nederland. Een groot deel van zijn Joodse familie werd in de oorlog vermoord door de nazi’s.