Koningspaar en Beatrix weer aan de slag voor NLdoet

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix doen ook dit jaar weer mee met de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Het koningspaar gaat aan de slag met de binnentuinen van een woonzorglocatie in Hoofddorp en de prinses helpt op een kinderboerderij in Amsterdam, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst aangekondigd.

Beide activiteiten vinden plaats op 13 maart. NLdoet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds, waarvan de koning en koningin het beschermpaar zijn.

Vorig jaar was het koningspaar in Katwijk, waar ze hielpen in een buurthuis. Prinses Beatrix plantte in een speeltuin in Utrecht bloemen en ze schilderde een bankje.