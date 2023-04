Koningspaar en Macron bezoeken Vermeer-expositie in Rijksmuseum

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagavond met de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte een bezoek gebracht aan de Vermeer-expositie in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ook premier Mark Rutte en directeur Taco Dibbits van het museum waren aanwezig.

Het bezoek aan de bijzondere tentoonstelling vormde de afsluiting van een tweedaags staatsbezoek van Macron aan Nederland. Eerder op de dag sprak hij met de koning aan de bètafaculteit van de Universiteit van Amsterdam over de Frans-Nederlandse samenwerking op het gebied van quantumtechnologie.

De tentoonstelling Vermeer in het Rijksmuseum is nog te zien tot en met 4 juni. Niet eerder waren er zoveel werken van de zeventiende-eeuwse meester bij elkaar te zien: 28 van de circa 37 schilderijen zijn overgekomen vanuit de hele wereld. Ook hangen er zeven werken die niet eerder in Nederland zijn getoond. De meer dan een half miljoen kaarten waren in recordtempo uitverkocht.