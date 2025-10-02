Koningspaar en prinses Amalia bij slotconcert 750 jaar Amsterdam

Het koningspaar en prinses Amalia zijn op maandagavond 27 oktober aanwezig bij de Nationale Viering Amsterdam 750 jaar. Op het Museumplein wordt het jubileumjaar feestelijk afgesloten met optredens van bekende Nederlandse artiesten. Als afsluiting ontsteekt koning Willem-Alexander na afloop van het concert symbolisch het licht van Amsterdam.

Op 27 oktober bestaat Amsterdam precies 750 jaar. Artiesten als Bente, Roxeanne Hazes, Yves Berendse, Remy van Kesteren, Karsu, Kris Kross Amsterdam, Maan, Willeke Alberti en Wibi Soerjadi brengen om die reden een muzikale ode aan de stad. De artiesten treden op in voor de gelegenheid samengestelde duo’s, waarbij een van de twee steeds op het Museumplein staat en de ander op een iconische plek in de stad.

Voor het concert spreken de koning, koningin Máxima en hun oudste dochter met Amsterdammers die iets bijzonders hebben gedaan in het jubileumjaar, zoals de dansers van het project Heel Amsterdam Danst en jeugdvoetballers van straatvoetbaltoernooi Cruyff Street League.