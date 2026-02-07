Koningspaar en prinses Amalia bij TeamNL-brunch

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia hebben zaterdag een brunch bijgewoond in het Staatsloterij TeamNL Huis in Milaan. De bijeenkomst stond in het teken van de olympische en paralympische prestaties van de Nederlandse TeamNL Legends.

Aan de brunch namen 36 medaillewinnaars deel, als eerbetoon aan de 147 medailles die Nederland sinds de eerste Olympische Winterspelen in 1924 heeft behaald. Ook minister-president Dick Schoof en NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg waren aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst gingen de leden van het Koninklijk Huis in gesprek met de sporters en werd stilgestaan bij historische sportmomenten. Het gezelschap kreeg een rondleiding door het TeamNL Huis en nam gezamenlijk foto’s met de Legends.