Koningspaar en prinses Amalia naar troonswisseling in Luxemburg

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn volgende maand aanwezig bij de troonswisseling in Luxemburg. Op 3 oktober treedt groothertog Henri af en wordt erfgroothertog Guillaume als de nieuwe groothertog geïnstalleerd.

Het koningspaar en de Prinses van Oranje zijn na de abdicatie in het paleis en de beëdigingsceremonie in het parlement aanwezig bij de plechtigheden bij het stadhuis, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. ’s Avonds zijn ze bij het galadiner in het Groothertogelijk Paleis.

Groothertog Henri benoemde in oktober vorig jaar zijn oudste zoon Guillaume tot luitenant-vertegenwoordiger, doorgaans de eerste stap naar een troonsafstand. Eind december werd bekend dat Henri in oktober zou aftreden. De festiviteiten rond de troonswisseling worden gevierd van vrijdag 3 oktober tot en met zondag 5 oktober. Henri is dan op enkele dagen na vijfentwintig jaar groothertog geweest.