Koningspaar en prinses Amalia ontvangen sultan van Oman in paleis

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia hebben dinsdagavond sultan Haitham bin Tarik van Oman ontvangen in het Koninklijk Paleis Amsterdam. In het paleis wordt de eerste dag van het staatsbezoek van de sultan aan Nederland afgesloten met een staatsbanket.

Koningin Máxima draagt voor het diner een jurk van het merk Mahpara Khan, meldt Josine Droogendijk van de website Modekoningin Máxima. De koningin kreeg de jurk in 2019 cadeau tijdens een werkbezoek voor de VN aan Pakistan. Daarbij draagt ze het Württemberg-diadeem. Dit juweel werd in 1897, een jaar voor de inhuldiging van koningin Wilhelmina aangeschaft.

Prinses Amalia draagt op haar derde staatsbanket in het paleis een lila capejurk van het Britse merk Safiyaa. Daarbij draagt ze het robijnen Mellerio-diadeem. Koning Willem III bestelde deze tiara in 1888 bij de Franse juwelier Mellerio dits Meller.

Het koningspaar ontving de sultan eerder op de dag met een officiële welkomstceremonie op de Dam. De sultan legde een krans bij het monument op de Dam en woonde in het paleis een receptie bij. In de middag ontmoetten de koning en de sultan verschillende bedrijven die geïnteresseerd zijn in zakendoen in Oman.