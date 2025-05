Koningspaar en prinses Beatrix bij Paleissymposium in Amsterdam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag in het Koninklijk Paleis Amsterdam verschillende sprekers ontvangen voor het Paleissymposium. Ook prinses Beatrix was aanwezig. Het symposium stond in het teken van 750 jaar Amsterdam.

Een van de vier sprekers was de Britse historicus Jonathan Israel, deelt de Rijksvoorlichtingsdienst. Hij besprak de rol van Amsterdam als economisch en cultureel centrum in de vroegmoderne tijd. De andere sprekers waren de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie, de Nederlandse architect Francine Houben en de Parijse burgemeester Anne Hidalgo.

De Paleissymposia vinden doorgaans twee keer per jaar plaats. Diverse vooraanstaande sprekers uit de hele wereld geven er hun visie op vraagstukken en actuele thema’s. De bijeenkomst was dit keer inhoudelijk voorbereid door drie leden van de Paleiscommissie, onder wie de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en hoogleraar Paul Scheffer.