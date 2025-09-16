Koningspaar en prinsessen naar Noordeinde voor balkonscène

DEN HAAG (ANP) – Koning Willem-Alexander en zijn familie zijn na het voorlezen van de troonrede in de Koninklijke Schouwburg vertrokken naar Paleis Noordeinde voor de traditionele balkonscène.

De 18-jarige prinses Ariane zwaait voor het eerst vanaf het balkon samen met koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia, prinses Alexia, prins Constantijn en prinses Laurentien.

Op het balkon zwaait het koninklijke gezelschap kort naar het publiek en daarmee komt er een einde aan het koninklijke deel van Prinsjesdag.