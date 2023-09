Koningspaar en prinsessen vertrokken van Paleis Noordeinde

Het koninklijk gezelschap is vertrokken richting de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de troonrede zal voorlezen. Vooraan in de Glazen Koets zitten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia, in de Gala-glasberline erachter zitten prinses Alexia, prins Constantijn en prinses Laurentien.

De koetsen rijden via Noordeinde, de Heulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout en het Tournooiveld naar de Koninklijke Schouwburg. Vanwege de verbouwing van de Ridderzaal wordt de troonrede vanuit daar voorgelezen.

De Glazen Koets wordt gebruikt sinds de restauratie van de Gouden Koets, die in 2016 begon. De Gouden Koets wordt voorlopig überhaupt niet meer gebruikt, vanwege ophef over koloniale afbeeldingen op de panelen. “De Gouden Koets zal pas weer kunnen rijden wanneer Nederland daar klaar voor is”, zei de koning daarover. “En dat is nu niet het geval.”

De Gala-glasberline, waarin Alexia, Constantijn en Laurentien vervoerd worden, is de oudste Koninklijke berline. Het voertuig werd ook gebruikt bij het huwelijk van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Sinds 2013 gebruiken Constantijn en Laurentien de berline tijdens Prinsjesdag.