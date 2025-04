Koningspaar en sultan van Oman bij regeringslunch met Schoof

Sultan Haitham bin Tarik is woensdagmiddag door minister-president Dick Schoof ontvangen bij Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten voor een regeringslunch. Bij die lunch zijn ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig.

De lunch staat onder meer in het teken van de bilaterale relaties tussen Nederland en Oman. Daarbij komen de economische en handelsbetrekkingen, samenwerking op het gebied van energietransitie en groene waterstofproductie aan bod.

De sultan van Oman is in Nederland voor een tweedaags staatsbezoek, dat dinsdag begon. Dinsdagavond vond een staatsbanket plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Daar sprak Willem-Alexander onder meer over jarenlange samenwerking tussen Nederland en Oman.