Koningspaar feliciteert atleten met ‘schitterende prestaties’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun bewondering uitgesproken voor de Nederlandse atleten die de afgelopen dagen goud hebben gewonnen tijdens de Olympische Spelen. “Nederland pakt de ene historische medaille na de andere in Parijs​!”, schrijft het paar op sociale media.

Maandagavond wonnen de Nederlandse 3×3-basketballers na een spannende finale goud, met prinses Amalia in het publiek. Zaterdag behaalde Karolien Florijn als eerste Nederlandse vrouw olympisch goud in de skiff. Gevolgd door goud voor de 4×400 meter gemengde estafetteploeg na een spannende race in het Stade de France. “​Van harte gefeliciteerd met deze schitterende prestaties!”, schrijven Willem-Alexander en Máxima.

Nederlandse sporters die een eerste plaats halen op een wereldkampioenschap of een gouden medaille winnen tijdens de Olympische of Paralympische Spelen krijgen een persoonlijke felicitatie van Willem-Alexander en Máxima, die soms op de socialemediakanalen worden gedeeld. Er waren ook Nederlandse atleten die in de afgelopen dagen een zilveren of bronzen medaille wonnen op de Olympische Spelen.