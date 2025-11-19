Koningspaar feliciteert Curaçao met plaatsing WK voetbal

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben enthousiast gereageerd op de plaatsing van Curaçao voor het WK voetbal.

“Na een zenuwslopende slotfase plaatsen The Blue Waves zich voor het eerst in de geschiedenis voor het WK Voetbal! Als kleinste land ooit neemt Curaçao volgend jaar deel aan het toernooi in de VS, Canada en Mexico. Fantastisch dat twee landen uit het Koninkrijk zich komende zomer mengen in de strijd om de wereldtitel. Met veel trots feliciteren wij Curaçao. Mashá Pabien!”

Het Caribische eiland dat onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanden, heeft zich woensdag door een gelijkspel tegen Jamaica voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor het WK voetbal.