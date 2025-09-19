Koningspaar feliciteert Femke Bol na winst op 400 meter horden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben Femke Bol gefeliciteerd met haar tweede wereldtitel op de 400 meter horden. De atlete uit Amersfoort veroverde vrijdagmiddag in Tokio voor de tweede keer op rij de wereldtitel op dat atletiekonderdeel.

“Wat hebben we genoten van de race van Femke Bol!”, schrijft het koningspaar op sociale media. “Na een succesvol seizoen wist ze tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio vandaag zelfs een nog scherpere tijd neer te zetten.”

Willem-Alexander en Máxima melden dat ze haar “van harte” feliciteren. Ze spreken van “een prestatie om trots op te zijn”.