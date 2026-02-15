Koningspaar feliciteert Femke Kok met ‘geweldige prestatie’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben schaatser Femke Kok gefeliciteerd met haar “geweldige prestatie”. Kok haalde zondag een gouden medaille binnen op de 500 meter van de Olympische Winterspelen. Het koningspaar spreekt van “een historische overwinning”.

“Femke Kok schrijft geschiedenis op de Olympische Spelen in Milaan!”, staat in het bericht op Instagram. “Er waren hoge verwachtingen en zij maakte deze waar. Vanaf de start domineerde Femke Kok de race en met een absolute toptijd pakt zij goud”, aldus de koning en koningin.

Maandag zag het koningspaar vanaf de tribune in Milaan hoe Jutta Leerdam een gouden medaille binnenhaalde op de 1000 meter. Landgenote Kok bereikte toen de tweede plaats. Na afloop van de race ontmoetten Willem-Alexander en Máxima de schaatssters in het TeamNL-huis. Beelden van de informele ontmoeting werden massaal gedeeld op sociale media.