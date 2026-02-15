Koningspaar feliciteert Jens van ’t Wout met tweede gouden plak

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben schaatser Jens van ’t Wout gefeliciteerd met zijn tweede gouden medaille. Het koningspaar spreekt in een bericht op sociale media van “een razend spannende finale”.

“Twee dagen nadat Jens van ’t Wout in Milaan goud won, behaalt hij na een voortreffelijke race op de 1.500 meter shorttrack zijn tweede gouden medaille. In een razend spannende finale waarin veel gebeurde reed hij op koele en tactisch ijzersterke wijze naar de winst. Van harte gefeliciteerd met deze tweede gouden olympische medaille!”, luidt het bericht.

De gouden plak van Van ’t Wout is de negende Nederlandse medaille tijdens de Olympische Winterspelen Milaan-Cortina. Er zijn tot nu toe vier gouden medailles behaald.