Koningspaar feliciteert Kampschreur met derde paralympische goud

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben paralympisch skiër Jeroen Kamp­schreur gefeliciteerd met zijn prestaties op de Paralympische Spelen in Cortina d’Ampezzo. Dat deden zij via een bericht op Instagram van het Koninklijk Huis.

Het koningspaar spreekt daarin van een “magnifieke” afsluiting van de Spelen, nadat Kamp­schreur drie gouden medailles had gewonnen. Zijn derde titel veroverde de Nederlander op de slalom.

Volgens Willem-Alexander en Máxima liet de skiër zien dat hij “thuishoort op het hoogste podium”, ook onder omstandigheden met extreem slecht zicht.