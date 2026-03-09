Koningspaar feliciteert Kampschreur na eerste Nederlandse goud

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zitskiër Jeroen Kampschreur gefeliciteerd met zijn gouden medaille op de Paralympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Kampschreur werd maandag paralympisch kampioen op de super-G.

“De eerste gouden medaille voor Nederland op de Paralympische Spelen is binnen!”, reageert het koningspaar. “Na een razendsnelle start en een fantastische race wist Kampschreur de competitie achter zich te laten. Van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!”

Kampschreur won de tweede Nederlandse medaille tijdens deze editie van de Paralympische Winterspelen. Skiër Niels de Langen won zaterdag al zilver op de afdaling.