Koningspaar feliciteert Nederlandse paradressuur-winnaars

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de winnaars van het WK paradressuur gefeliciteerd. Op Twitter heeft het paar een boodschap aan de sporters gedeeld.

“Het was een succesvolle week voor TeamNL bij het WK paradressuur. Sanne Voets vormde wederom een gouden combinatie met haar paard Demantur. Op zowel de individuele proef Grade IV als Individueel Freestyle won zij een gouden medaille”, schrijven de koning en koningin.

Ook het Nederlandse paradressuurteam, bestaande uit Sanne Voets, Demi Haerkens, Lotte Krijnsen en Frank Hosmar, krijgt een felicitatie vanwege de winst op het onderdeel Teamwedstrijd Grade I – V. “Daarmee plaatsen zij zich op indrukwekkende wijze ook direct voor de Paralympische Spelen in Parijs.Van harte proficiat met deze uitzonderlijke prestaties!”

Paradressuur kent de grades I, II, III, IV, V. In categorie I doen mensen met de zwaarste handicap of beperking mee. Sporters in grade V hebben lichte beperkingen die soms met het blote oog niet te zien zijn.