Koningspaar feliciteert Nederlandse sporters met succes

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun felicitaties uitgesproken aan een grote groep Nederlandse sporters die afgelopen week successen boekten in het roeien, parazwemmen en kogelstoten.

“Wat een prachtige sportweek hebben we achter de rug voor het Nederlandse roeien, parazwemmen én kogelstoten”, schrijft het koningspaar op Instagram. Ook feliciteren ze alle sporters bij naam in het bericht.

Tijdens het WK roeien sleepten de Nederlandse ploegen in totaal zes medailles binnen, waaronder vier prestigieuze wereldtitels. Bij het WK parazwemmen werden er vier gouden medailles en een bronzen medaille gewonnen. Jessica Schilder veroverde als eerste Nederlandse op de WK atletiek in Tokio het goud bij het kogelstoten.