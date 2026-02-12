Koningspaar feliciteert shorttrackers met gouden medaille

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de Nederlandse shorttrackers gefeliciteerd met hun gouden medailles op de Olympische Winterspelen. Xandra Velzeboer won op de 500 meter, Jens van ’t Wout greep goud op de 1000 meter.

“Xandra Velzeboer reed al een wereldrecord in de halve finale en zette de concurrentie op grote achterstand in de finale van de 500 meter voor vrouwen​. Jens van ’t Wout pakte na een tactische race en een ijzersterke laatste ronde een gouden medaille op de 1000 meter. Van harte proficiat!”, schreven Willem-Alexander en Máxima.

Nederland heeft tot nu toe drie gouden medailles gewonnen op de Winterspelen. Eerder won schaatsster Jutta Leerdam al een gouden plak op de 1000 meter. Schaatsers Femke Kok, Jenning de Boo en Merel Conijn wonnen alle drie zilver.