Koningspaar feliciteert Verstappen met prolongeren wereldtitel

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben Max Verstappen gefeliciteerd met het kampioenschap in de Formule 1. Ze spreken van een “ultieme prestatie” van de Limburger.

“Na een moeizame start van dit seizoen herpakte Max Verstappen zich op grootse wijze door maar liefst twaalf van de achttien races én beide sprintraces te winnen”, aldus de koning en koningin. “Vandaag werd de ultieme prestatie geleverd met het behalen van de wereldtitel Formule 1 bij de Grand Prix van Japan onder uitdagende omstandigheden.”

De conclusie van de Grote Prijs van Japan was zondag nog even spannend. Verstappen werd wereldkampioen omdat Charles Leclerc een tijdstraf had gekregen voor het afsnijden van een bocht in de laatste ronde. De Monegask viel daardoor terug van de tweede naar de derde plaats en daardoor haalde Verstappen de wereldtitel binnen.

Eerder kreeg Verstappen ook felicitaties van onder anderen prins Bernhard en Pieter van Vollenhoven.