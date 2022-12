Koningspaar feliciteert ‘vol trots’ zwemster Marrit Steenbergen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zwemster Marrit Steenbergen gefeliciteerd. De 22-jarige Steenbergen won vrijdag goud op het WK kortebaan in Melbourne.

“Vol vreugde feliciteren wij Marrit Steenbergen met haar prachtige overwinning op het onderdeel 100 meter wisselslag op het WK kortebaanzwemmen in Melbourne”, schrijft het paar. “Als favoriet stond zij aan de start van de finale. Knap om dan een eigen race te blijven zwemmen en te pieken waar zij dat het beste kan, met een zeer sterke laatste 25 meter. Onze gelukwensen!”

De 22-jarige Friezin tikte aan in een nieuw Nederlands record van 57,53 seconden. Ze bleef daarmee Beryl Gastaldello uit Frankrijk en Louise Hansson uit Zweden voor. Steenbergen had zich als snelste geplaatst voor de finale. Het is het eerste goud voor Nederland op dit WK.