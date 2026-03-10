Koningspaar feliciteert zitskiër Kampschreur met tweede goud

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima feliciteren zitskiër Jeroen Kampschreur met zijn tweede gouden medaille op de Paralympische Spelen. In een bericht op Instagram zegt het koningspaar dat “met veel trots” te doen. De winnaar van het goud op de super-G won dinsdag ook de supercombinatie.

“De euforie van zijn gouden overwinning van gisteren leek hij vandaag optimaal te benutten bij de combinatie super-G en slalom”, schrijft het paar. “Met een fenomenale snelheid voerde hij het klassement aan en hield eenieder in spanning tot aan de finish. Hij heeft met verve de Paralympische titel in de combinatie verdiend. Nogmaals van harte!”