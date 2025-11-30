Koningspaar Frederik en Mary steekt eerste adventskaars aan

Het Deense koningspaar telt af naar Kerstmis. Koning Frederik en koningin Mary hebben zondag de eerste adventskaars aangestoken.

Het hof deelde een foto van dat moment op Instagram. “Fijne eerste adventszondag”, staat in het bijschrift. De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst.

Frederik en Mary onthulden vrijdag hun plannen voor de feestdagen. Zij vieren kerst dit jaar samen met hun vier kinderen en koningin Margrethe op paleis Amalienborg. Frederiks broer prins Joachim blijft met zijn gezin in zijn Amerikaanse woonplaats Washington D.C.