Koningspaar geniet bij Koningsdagconcert in Maastricht

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in het Theater aan het Vrijthof het jaarlijkse Koningsdagconcert aangeboden. Het concert werd bijgewoond door mensen die betrokken zijn bij de organisatie van Koningsdag in Maastricht.

Het Koningsdagconcert stond dit jaar in het teken van de muziek en de cultuur van Maastricht. Het programma was samengesteld door philharmonie zuidnederland en Opera Zuid. Optredens waren er van onder meer celliste Eline Hensels, violiste Liza Ferschtman, beiaardier Frank Steijns en de pianistenbroers Lucas en Arthur Jussen. Zij speelden werk van Beethoven, Mendelssohn, Ysaye, Saint-Saëns en Leo Smit. Speciaal voor het concert maakte componist en dirigent Leonard Evers een liedcyclus op teksten van Maastrichtse dichters.

Bij aankomst werden Willem-Alexander en Máxima getrakteerd op een serenade door Koninklijke Harmonie Sainte Cécile uit Eijsden

Het Koningsdagconcert vindt altijd plaats in de maand voorafgaand aan Koningsdag. Koningin Beatrix en Prins Claus namen in 1985 het initiatief voor het jaarlijkse concert. Tot en met 2013 vond het evenement plaats op Paleis Noordeinde. Sinds 2014 wordt het georganiseerd in de gemeente waar de royals Koningsdag vieren.