Koningspaar geniet van demonstratie polsstokverspringen

In het Utrechtse dorp Benschop zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdag bij een demonstratie polsstokverspringen geweest. Het koningspaar genoot zichtbaar van de jongeren die zichzelf met een lange stok meters ver wisten te lanceren.

Polsstokverspringen wordt in de Lopikerwaard, de polder waar Benschop in ligt, gezien als dé lokale volkssport. De sport ontstond weliswaar in Friesland, waar het fierljeppen wordt genoemd, maar ook in andere delen van Nederland hebben mensen het inmiddels aardig onder de knie. Vorig jaar werden de Nationale Kampioenschappen zelfs bij vereniging Polsstokkerdam in Benschop georganiseerd.

De meeste springers tijdens de demonstratie halen, onder luid applaus van het aanwezige publiek, de overkant wel. Wanneer één jonge vrouw niet genoeg vaart gemaakt lijkt te hebben, klinkt er een hard ‘oehhh’ uit het publiek voor zij met een plons in het water landt. Koningin Máxima heeft het tafereel met een hand voor haar mond geschrokken gadegeslagen. Gelukkig is ook vallen onderdeel van de sport, en is er met de jonge vrouw niets aan de hand.

Schans

Het koningspaar gaat ook zelf even de smalle schans op. De koningin gaat op haar roze hakken voorop en houdt voor de veiligheid de hand van haar echtgenoot, die achter haar loopt, stevig vast. Hoewel ze uiteraard niet gaan springen, krijgen ze staand op de punt van de schans een groot applaus van de honderden kinderen die bij de demo zijn komen kijken.

Het bezoek aan het polsstokverspringen is onderdeel van het streekbezoek aan Lopikerwaard en Vijfheerenlanden dat het koningspaar dinsdag aflegt. Op het programma staat verder nog onder meer een bezoek aan een kaasboerderij in Polsbroek en een basisschool in Vianen.