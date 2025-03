Koningspaar genoot van ‘fröbelen’ met mozaïek en ‘lieve mensen’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben enorm genoten van hun vrijwilligerswerk voor NLdoet bij een buurthuis in Katwijk aan Zee. “Het is een hele mooie manier om, al fröbelend met mozaïek, gewoon te praten met andere mensen over wat hen bezighoudt”, zei de koning na het bezoek.

Het koningspaar hielp bij buurthuis Stappers, waar een muur wordt opgevrolijkt met mozaïekwerkjes. De koning en koningin behoren tot de duizenden mensen die vrijdag en zaterdag kennismaken met vrijwilligerswerk dankzij het jaarlijkse initiatief van het Oranje Fonds.

“Het is extreem belangrijk”, zei de koning over vrijwilligerswerk. “Het is waanzinnig om in een land te mogen leven waar vrijwilligerswerk heel hoog op de agenda staat.” Koningin Máxima stelde dat vrijwilligerswerk niet alleen goed is voor de ander, maar ook voor jezelf. “Ik heb net heel veel plezier gehad. Ik heb iets nieuws geleerd en het werd mij geleerd door hele lieve mensen. Dus het is ook heel fijn voor jezelf.”

Een nieuwe hobby heeft Máxima niet gevonden in het mozaïeken, gaf ze lachend toe. “Ik denk het niet. Uiteindelijk ben je erachter hoe het werkt, maar toen had ik toch nog een foutje gemaakt door een te dikke steen te pakken.”