Koningspaar had goede gesprekken met Keniaanse president

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de afgelopen dagen “goede gesprekken” gehad met de Keniaanse president William Ruto. “Alle onderwerpen zijn aan de orde gekomen en als goede vrienden besproken. Ik weet ook zeker dat ze gehoord hebben wat we te zeggen hadden”, zei de koning tijdens het persgesprek aan het einde van het staatsbezoek aan Kenia.

Het koningspaar heeft terugkijkend “drie fantastische dagen” gehad. Volgens Willem-Alexander was er na zestig jaar goede verhoudingen “echt tijd om ons verder te verdiepen en te verbreden” en heeft het bezoek voldaan aan de verwachtingen.

“Een van de gesprekken ging over mensenrechten en straffeloosheid, met name naar aanleiding van de rellen die vorig jaar hier hebben plaatsgevonden”, zei de koning ook. “We hebben daar met de president over gesproken, met jongeren en vandaag ook bij de Supreme Court.”

Vertrouwen

Uit die gesprekken leidde Willem-Alexander af dat “heel duidelijk” het vertrouwen in de rechtsstaat moet worden teruggevonden, en met name onder de jongere generatie. Zoiets heeft tijd nodig, stipte de koning aan, zeker omdat er een gebrek aan capaciteit en geld is. “Maar er is goede wil om er iets aan te veranderen. Dat gaat natuurlijk nooit snel genoeg, jongeren hebben het vertrouwen verloren en dat vertrouwen moet eerst teruggewonnen worden. Maar ik weet zeker dat er hele grote groepen in Kenia er heel hard aan werken om de rechtsstaat en de democratie te verbeteren.”

Sinds het aantreden van president Ruto in 2022 is er veel onrust in Kenia. Bij protesten over corruptie, inflatie en werkloosheid zijn volgens mensenrechtenorganisaties tientallen Kenianen ontvoerd en omgekomen.