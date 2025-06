Koningspaar had na Koningsdag ‘date night’ op lege golfbaan

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn na afloop van Koningsdag samen naar een lege golfbaan gegaan voor een soort ‘date night’. Dat zeiden zij tijdens een gesprek met de media na afloop van de fotosessie op Paleis Huis ten Bosch.

“We nemen ons werk serieus, maar onszelf niet altijd en dat helpt wel heel erg in de momenten onderling”, zei Willem-Alexander over zijn relatie met Máxima. Als voorbeeld deelde hij wat ze deden toen ze terugkwamen uit Doetinchem nadat ze daar Koningsdag hadden gevierd. “We komen hier aan in Den Haag, 17.10 uur en iedereen is weg, iedereen is aan het feesten. Toen zei Máxima tegen mij: ‘Wat zullen we gaan doen? We zijn helemaal alleen.’ Toen zijn we naar de golf gegaan met z’n tweeën, dat was prachtig”, zei de koning enthousiast.

Op een paar “reeën die er rondhuppelden” na, was er volgens de koning verder helemaal niemand. “We hebben de mooiste tijd van ons leven gehad”, vond hij. “Even wat anders, maar toch wel weer onverwacht even heel leuk samen. Dat is een soort van date night, maar dan anders.”