Koningspaar had ook dit jaar moeite met coronaregels volgen

De koninklijke familie hield zich het afgelopen jaar niet altijd goed aan de coronaregels. Meerdere malen kwamen koning Willem-Alexander en zijn familie in het nieuws omdat ze zich niet aan de maatregelen hielden.

Het meest recente voorbeeld daarvan was begin december nog, tijdens de achttiende verjaardag van zijn oudste dochter Amalia. De Prinses van Oranje vierde de mijlpaal in de tuin van Paleis Huis ten Bosch, waar het gezin woont, en nodigde daar meer mensen uit dan geadviseerd wordt door het demissionaire kabinet. Er waren 21 mensen uitgenodigd, terwijl met de huidige coronamaatregelen vier mensen wordt geadviseerd.

In de zomer van dit jaar ging het ook mis. Toen bezocht Willem-Alexander de Haagse Marktweg tijdens een EK-wedstrijd van het Nederlands elftal. In “de mooiste Oranjestraat van Nederland” schudde hij handen van voetbalfans en hield hij geen 1,5 meter afstand, zoals het demissionaire kabinet toen wel voorschreef. De 1,5 meterregel werd twee maanden later afgeschaft, maar zijn inmiddels weer terug.

Vorig jaar

Ook in het voorgaande jaar kwamen Willem-Alexander en Máxima onder vuur te liggen vanwege de coronamaatregelen. Volgens velen was het onverstandig dat het gezin vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking juist werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Hij besloot daarom een paar uur na aankomst weer terug naar huis te vliegen.

De koning betuigde daarna spijt in een videoboodschap. “Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben”, aldus Willem-Alexander. “Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. Ons eigen besluit om terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan.”