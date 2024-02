Koningspaar heeft ‘goede gesprekken’ gehad over situatie Gaza

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag “goede gesprekken” gehad met Amsterdammers over de doorwerking van de situatie in Gaza en Israël in Nederland. Dat laat de koning na afloop weten aan lokaal medium AT5. De gesprekken vonden plaats in de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

De bijeenkomst was “zeer interessant”, liet de koning weten, “en we zijn zeer dankbaar dat de burgemeester dit heeft georganiseerd voor ons vandaag. Zowel mensen die actief bezig zijn als straatcoach als mensen uit verschillende gemeenschappen. Goede gesprekken gehad en waar het vooral op neerkomt: laten we elkaar blijven spreken, in de ogen blijven kijken, blijven begrijpen wat elkaars pijn is en op die manier samenwerken aan een goede toekomst in Amsterdam en in Nederland.”

De koning vervolgde: “We lossen het probleem in het Midden-Oosten niet op, dat is verschrikkelijk wat daar gebeurt, maar laten we vooral zorgen dat we hier goed met elkaar samen blijven leven, elkaar leren begrijpen en elkaars pijn begrijpen en daarmee samen aan een goede toekomst in Nederland bouwen.”

Het koningspaar sprak met straatcoaches, agenten, gemeenteambtenaren en jongerenwerkers die in verschillende Amsterdamse wijken actief zijn. Daarnaast gingen de koning en koningin in gesprek met Amsterdammers met een Palestijnse, Joodse en islamitische achtergrond.