Koningspaar heeft volle agenda tijdens bezoek aan de VS

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben een vol programma tijdens hun bezoek aan de Verenigde Staten in september. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft vrijdag de lijst met activiteiten voor de reis naar Californië en Texas gedeeld.

Het koningspaar begint het bezoek op 6 september in San Francisco en wordt daar op het stadhuis ontvangen door burgemeester London Breed. In de stad bezoeken de koning en koningin de Castro Street, een belangrijke straat voor de lhbti-gemeenschap. Willem-Alexander en Máxima praten daar met mensen die zich inzetten voor gelijke rechten voor lhbti’ers. Later op de dag woont het koppel ook een seminar bij over de verstedelijking en uitdagingen die Nederland en Californië delen. Ook gaan de vorst en vorstin naar het medisch centrum van de Universiteit van Californië.

Ook op 7 september zijn de twee in en rond San Francisco. De koning brengt die dag in zijn eentje een bezoek aan de Universiteit van Californië in Berkeley. Zijn vrouw is dan bij het techbedrijf HackerOne, dat wortels in Groningen heeft. Daarna gaan ze samen onder meer langs bij Google en de Stanford-universiteit.

Fietstocht

De dag daarna reist het koppel naar Austin. Ook daar ontmoeten Willem-Alexander en Máxima de burgemeester. Met hem fietsen de koning en koningin samen van het stadhuis naar de openbare bibliotheek. Het echtpaar heeft ook enkele seminars over het thema gezondheid op het programma staan. De koning brengt daarnaast een bezoek aan een legerbasis en de koningin gaat solo naar een stichting die zich inzet voor mentale gezondheid. De dag wordt afgesloten bij de voetbalclub Austin FC.

Het koningspaar sluit het werkbezoek op 9 september af in Houston. Ook daar wordt het koppel welkom geheten door de burgemeester, die hen zal vertellen over onder meer overstromingen en wateroverlast. Tijdens een boottocht leren de koning en koningin meer over welke maatregelen de stad daartegen heeft getroffen. Willem-Alexander is daarna bij meerdere rondetafelgesprekken en Máxima luncht tegelijkertijd met Nederlandse en Texaanse vrouwelijke rolmodellen uit het bedrijfsleven. De koningin gaat daarna naar het Texas Medical Center en het MD Anderson Cancer Center. Als laatste onderdeel van het werkbezoek heeft het echtpaar een receptie in het Museum of Fine Arts. De koning zal daar een toespraak houden.

Dit is niet het eerste gezamenlijke bezoek van de koning en koningin aan de Verenigde Staten. Zo brachten zij in 2015 een bezoek aan Washington, Grand Rapids en Chicago. Ook namen zij in 2019 deel aan de 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.