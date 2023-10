Koningspaar heel dankbaar voor mooi en inhoudelijk staatsbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn “heel dankbaar” voor het “mooie en inhoudelijke” staatsbezoek dat zij afgelopen dagen aan Zuid-Afrika hebben gebracht. Dat zei het koningspaar na afloop van het bezoek tijdens het persgesprek met de meegereisde media.

“We zijn heel dankbaar voor een mooi en inhoudelijk staatsbezoek hier in Zuid-Afrika de afgelopen drie dagen. Zeker omdat we tegen de achtergrond van een roerige geopolitieke situatie onderwerpen als Oekraïne, het Midden-Oosten en Sahel goed hebben kunnen bespreken, maar ook andere zaken die bilateraal spelen. Het was een mooi bezoek.”

Tijdens het programma heeft de koning “veel facetten gezien” van de samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika. “Dat is een mooie basis om verder op te bouwen in de toekomst.”