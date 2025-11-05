Koningspaar herdenkt verbindende oud-president Suriname Venetiaan

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gedenken met respect de Surinaamse oud-president Ronald Venetiaan. Woensdag werd bekend dat de voormalige politicus op 89-jarige leeftijd is overleden.

“Met respect gedenken wij oud-president Ronald Venetiaan van Suriname. Hij wist bevolkingsgroepen met elkaar te verbinden en zette zich met hart en ziel in voor de rechtsstaat en voor goed bestuur in zijn geliefde land”, laat het koningspaar in een reactie weten. Venetiaan was vijftien jaar de leider van Suriname, eerst van 1991 tot 1996 en daarna van 2000 tot 2010.

Willem-Alexander en Máxima brengen binnenkort op uitnodiging van president Jennifer Geerlings-Simons een staatsbezoek aan Suriname. Het koningspaar is van 1 tot en met 3 december in het land. Het bezoek staat volgens de Rijksvoorlichtingsdienst in het teken van “de brede samenwerking tussen Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden en de warme band tussen beide gemeenschappen”.